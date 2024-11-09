«Бавария» лидирует в Бундеслиге после 10 туров, отрыв от «Лейпцига» вырос до 5 очков, от «Байера» – до 9, от «Боруссии» Дортмунд – до 10
«Бавария» увеличила отрыв от «Лейпцига» до 5 очков в Бундеслиге.
Команда Венсана Компани в 10-м туре обыграла «Санкт-Паули» (1:0), в то время как «Лейпциг» потерял очки в матче с «Боруссией» Менхенгладбах (0:0).
«Бавария» набрала 26 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице.
На третьей строчке с 17 баллами располагается «Айнтрахт», который свой матч проведет завтра. Столько же очков у «Байера» и «Фрайбурга», сыгравших вничью с «Бохумом» (1:1) и «Унионом» (0:0) соответственно.
«Боруссия» Дортмунд идет 7-й с 16-ю очками. В этом туре команда Нури Шахина проиграла «Майнцу» (1:3).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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