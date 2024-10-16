  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Румменигге о «Баварии»: «Вернули позитивный стиль, который развлекает. Высокий прессинг напоминает времена Хайнкеса, Пепа, Анчелотти или Флика. Такой веселый футбол радует зрителей»
2

Румменигге о «Баварии»: «Вернули позитивный стиль, который развлекает. Высокий прессинг напоминает времена Хайнкеса, Пепа, Анчелотти или Флика. Такой веселый футбол радует зрителей»

Карл-Хайнц Румменигге высказался о «Баварии» под руководством Венсана Компани.

«В спортивном плане я очень доволен, потому что мы нашли путь назад к позитивному стилю, который развлекает.

Мне нравится этот высокий прессинг. Он напоминает мне времена Юппа Хайнкеса, Пепа Гвардиолы, Карло Анчелотти или Ханси Флика, когда мы радовались такому «веселому футболу». Поэтому я думаю, важно, что мы вернулись к этому.

Наш футбол не только снова стал привлекательным, но и радует зрителей на стадионе», – сказал kicker член наблюдательного совета «Баварии».

Игрокам «Баварии» больше нравится стиль игры Компани, чем тактика Тухеля. Тренер мотивирует команду клубными рекордами

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoБавария
logoВенсан Компани
logoКарло Анчелотти
logoЮпп Хайнкес
logoбундеслига Германия
logoКарл-Хайнц Румменигге
болельщики
logoПеп Гвардиола
logoАльянц Арена
logoХанс-Дитер Флик
стадионы
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игроки и боссы «Баварии» поддерживают Компани, несмотря на 3-матчевую серию без побед. Руководство советовалось с Гвардиолой перед назначением тренера
379 октября, 21:15
Игрокам «Баварии» больше нравится стиль игры Компани, чем тактика Тухеля. Тренер мотивирует команду клубными рекордами
228 октября, 21:16
«Эта «Бавария» лучше, чем при Гвардиоле. Самая сильная, которую я видел». Маттеус о команде Компани
8030 сентября, 17:40
Нойер о «Баварии» при Компани: «К нам вернулась уверенность. Придерживаемся своего стиля, доминируем – такого раньше не было» 
1430 сентября, 06:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Атлетико» не будет продавать билеты болельщикам с фанатского сектора на следующие 5 выездных матчей из-за санкций в Ла Лиге и ЛЧ
323 минуты назад
Погба о дисквалификации: «Это потрясло меня и мою семью – тяжелое время. Но нужно было продолжать жить и говорить себе, что все изменится к лучшему – я знаю, что невиновен»
1243 минуты назад
Экс-защитник «Реала» Браво стал дизайнером интерьеров: «Для меня это не работа, а удовольствие: встаю в 5:30, в 6:30 – в спортзале, отвожу детей в школу, а в 9:15 уже занимаюсь делами»
446 минут назад
«Реал» считает Трента приоритетной целью на лето 2025-го. В январе могут подписать Лапорта, Лукеба или Рейса из «Палмейраса»
11сегодня, 18:25
Варан о травмах: «Игроки ставят на карту не жизнь, как гладиаторы, а свою физическую целостность. Мы играем с болью всю жизнь, я не мог заявить, что у меня только одно колено»
14сегодня, 18:24
Пакистан о матче с Россией: «Ответа от РФС не получили до сих пор. Остается только ждать»
33сегодня, 17:58
Слуцкий об опросе ВЦИОМ: «Помните, чья фраза: «Россия – не футбольная страна»? Уличный футбол занимает нишу, где мы действительно крутые. Много моих знакомых не интересуются, но играют»
6сегодня, 17:51
Каррагер о Тухеле в сборной Англии: «Команду должен возглавлять англичанин, кажется неправильным, что у нас иностранный тренер. Но я не самый патриотичный человек, меня это не беспокоит»
31сегодня, 17:49
Гаджиев о шутке Черчесова про казахский язык: «Это провокация со стороны журналиста – Станислав Саламович ответил так же жестко. Матч был проигран – отсюда все и начинается»
91сегодня, 17:31
«ПСЖ» повторно обвинили в этнической дискриминации молодых игроков – в личных делах были пометки «француз», «африканец», «магрибинец». В 2019-м клуб штрафовали на 100 тысяч евро
18сегодня, 17:21
Ко всем новостям
Последние новости
Тухель о том, останется ли Кейн капитаном Англии: «Рано принимать такие решения. Все знают мое к нему отношение, я приложил много усилий, чтобы привести его в «Баварию»
15 минут назад
Игрокам, штабу и персоналу «Спартака» покажут фильм о Черенкове на «Лукойл Арене» 25 октября
16 минут назад
Фердинанд о действиях «МЮ» в адрес Фергюсона: «Ineos посылает всем в клубе сигнал? Теперь никто не в безопасности – это может случиться с каждым»
529 минут назад
Морган о Тухеле в сборной Англии: «Блестящий выбор, он идеально подходит. Кто все еще думает, что это должен быть англичанин, живет в своем маленьком английском мирке фантазий»
339 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Балтика» забила 4 гола «Торпедо», «Сочи» обыграл «Волгу», «Тюмень» выбила «Аланию» по пенальти
7сегодня, 18:22
«Атлетик» получил штраф в 30 тысяч евро и условный запрет на продажу билетов на следующий матч еврокубков за поведение фанатов в игре с «Ромой»
2сегодня, 18:18
«За голы надо драться, а мы не деремся. Либо делаем вид, что деремся, но морду бьют нам». Бесчастных о вылете «Родины» из Кубка
4сегодня, 18:02
Маласия тренируется в общей группе «МЮ». Защитник, не игравший с лета 2023-го, может выйти на поле в конце месяца
1сегодня, 17:58
Иско о приступе эпилепсии 2 года назад: «Это произошло, когда я спал, с тех пор пью таблетки. Нужно заботиться о питании и отдыхе с самого детства»
2сегодня, 17:44
Ловчев о шутке Черчесова про казахский язык: «Обыграли бы Словению, никто бы и не заметил. Стас за словом в карман не полезет, ни с кем заигрывать не будет»
8сегодня, 17:25