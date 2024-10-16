Румменигге о «Баварии»: «Вернули позитивный стиль, который развлекает. Высокий прессинг напоминает времена Хайнкеса, Пепа, Анчелотти или Флика. Такой веселый футбол радует зрителей»
Карл-Хайнц Румменигге высказался о «Баварии» под руководством Венсана Компани.
«В спортивном плане я очень доволен, потому что мы нашли путь назад к позитивному стилю, который развлекает.
Мне нравится этот высокий прессинг. Он напоминает мне времена Юппа Хайнкеса, Пепа Гвардиолы, Карло Анчелотти или Ханси Флика, когда мы радовались такому «веселому футболу». Поэтому я думаю, важно, что мы вернулись к этому.
Наш футбол не только снова стал привлекательным, но и радует зрителей на стадионе», – сказал kicker член наблюдательного совета «Баварии».
Игрокам «Баварии» больше нравится стиль игры Компани, чем тактика Тухеля. Тренер мотивирует команду клубными рекордами
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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