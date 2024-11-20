Сарагоса о Касадо: «Он просто зверь. У меня даже нет слов, чтобы описать его игру, это что-то неистовое»

Игроки сборной Испании высоко оценили уровень игры Марка Касадо.

Брайан Сарагоса , выступающий за «Гранаду», впечатлен игрой 21-летнего полузащитника за национальную сборную.

«Он просто зверь. У меня даже нет слов, чтобы описать его игру. Это что-то неистовое», – сказал Сарагоса.

Хавбек «Вильярреала » Йереми Пино также поделился своими впечатлениями об игре Касадо .

«Он машина. Настоящий мастер-класс. Он уже продемонстрировал свой уровень в «Барсе», а теперь сделал это и в сборной», – заявил Пино.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что Касадо читает игру «как настоящий ветеран».

«Его игра за полтора матча в составе сборной была впечатляющей. Он выглядел как настоящий ветеран по тому, как читал игру», – сказал де ла Фуэнте .