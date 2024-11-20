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Сарагоса о Касадо: «Он просто зверь. У меня даже нет слов, чтобы описать его игру, это что-то неистовое»

Игроки сборной Испании высоко оценили уровень игры Марка Касадо.

Брайан Сарагоса, выступающий за «Гранаду», впечатлен игрой 21-летнего полузащитника за национальную сборную.

«Он просто зверь. У меня даже нет слов, чтобы описать его игру. Это что-то неистовое», – сказал Сарагоса. 

Хавбек «Вильярреала» Йереми Пино также поделился своими впечатлениями об игре Касадо

«Он машина. Настоящий мастер-класс. Он уже продемонстрировал свой уровень в «Барсе», а теперь сделал это и в сборной», – заявил Пино. 

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что Касадо читает игру «как настоящий ветеран». 

«Его игра за полтора матча в составе сборной была впечатляющей. Он выглядел как настоящий ветеран по тому, как читал игру», – сказал де ла Фуэнте

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
logoЙереми Пино
logoМарк Касадо
logoВильярреал
logoГранада
logoСборная Испании по футболу
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛуис де ла Фуэнте
logoБрайан Сарагоса
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