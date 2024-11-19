Педри не забил с первого пенальти в карьере – в матче Испании и Швейцарии. Пино открыл счет добиванием
Педри не реализовал первый пенальти в своей карьере.
Сборная Испании принимает команду Швейцарии в 6-м туре группового этапа Лиги наций (2:1, второй тайм).
На 32-й минуте судья Бастиан Данкерт назначил пенальти в пользу хозяев за фол на Альваро Морате. Педри подошел к точке, но не сумел реализовать 11-метровый – его удар отразил вратарь Ивон Мвого.
Нико Уильямс сыграл на добивании, но мяч с линии ворот выбил Ремо Фройлер. С третьей попытки испанцы все же поразили ворота соперника – забил Йереми Пино.
Это был первый пенальти в карьере Педри. Он провел 160 матчей за «Барселону» и 30 за национальную команду.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
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