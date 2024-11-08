Икарди порвал «кресты» в матче с «Тоттенхэмом». Форвард «Галатасарая» уже не сыграет в этом сезоне

Мауро Икарди выбыл минимум до конца сезона из-за травмы.

Нападающий «Галатасарая » получил повреждение в ходе матча Лиги Европы против «Тоттенхэма » (3:2).

После проведенного обследования у аргентинского футболиста выявлен разрыв крестообразной связки правого колена, а также повреждение мениска.

Мауро Икарди больше не сможет сыграть в нынешнем сезоне.

В этом сезоне форвард забил 4 мяча в 7 матчах чемпионата Турции. Статистику футболиста можно изучить здесь .