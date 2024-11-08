Икарди порвал «кресты» в матче с «Тоттенхэмом». Форвард «Галатасарая» уже не сыграет в этом сезоне
Мауро Икарди выбыл минимум до конца сезона из-за травмы.
Нападающий «Галатасарая» получил повреждение в ходе матча Лиги Европы против «Тоттенхэма» (3:2).
После проведенного обследования у аргентинского футболиста выявлен разрыв крестообразной связки правого колена, а также повреждение мениска.
Мауро Икарди больше не сможет сыграть в нынешнем сезоне.
В этом сезоне форвард забил 4 мяча в 7 матчах чемпионата Турции. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Галатасарая»
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