Черданцев о матчах с Сирией и Брунеем: «Забили 15 мячей, но голов после комбинаций мало. Критиковали эксперты – их мнению можно доверять, в отличие от комментаторов»

Георгий Черданцев оценил высокую результативность сборной России.

Команда под руководством Валерия Карпина в товарищеских матчах обыграла сборную Брунея со счетом 11:0 и Сирию – 4:0.

«На уровне таких соперников игру в футбол оценивать сложно. Хотя в обоих моих эфирах после матчей эксперты критиковали сборную за отсутствие голов после комбинаций.

Их мнению, в отличие от комментаторов, можно доверять. Да, мы забили 15 мячей, но по‑настоящему футбольных голов было мало.

Понравилось, что такие матчи в принципе были, несмотря на уровень. Надо отметить настрой игроков, никто не валял дурака, подошли ответственно.

Стоит отметить полный стадион в Волгограде и почти полный в Краснодаре – людям это «заходит», и они идут на сборную», – сказал комментатор «Матч ТВ ».

Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»