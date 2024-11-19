Аршавин о 4:0 с Сирией: «Уверенная победа на классе без особого надрыва. Два матча на ноль, весь год на ноль – думаю, Карпин доволен»
Андрей Аршавин оценил победу сборной России над Сирией.
Команда Валерия Карпина разгромила сборную Сирии со счетом 4:0 в товарищеском матче. 15 ноября россияне победили команду Брунея (11:0).
«Моменты в первом тайме создавали, их нужно было реализовывать, но не получилось. Во втором тайме чуть больше повезло, сирийцы подустали. Уверенная победа на классе без особого надрыва. Что мы предполагали, то и увидели в концовке.
Думаю, Карпин доволен. Две победы на ноль, весь год на ноль. Что должны были сделать, то и получилось. Зрители в Краснодаре и Волгограде получили праздник. Не думаю, что Карпин будет пересматривать эти два матча», – сказал экс-игрок «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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