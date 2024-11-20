Карпин про гол Самошникова Сирии: «100% подавал, повезло. Теперь будет рассказывать, что хотел так пробить»
Сборная России одержала победу со счетом 4:0 в товарищеском матче.
– Доволен практически всем. 75 минут – абсолютно всем: отношением, желанием, выполнением. Последние 15 минут, когда счет стал 3:0, чуть‑чуть подрасслабились, чуть‑чуть кому‑то сил не хватило. Как говорят футболисты, поле очень тяжелое. Единственное, в первом тайме два‑три еще можно было забить, когда по мячу просто не попадали. Тот же Пиняев, Самошников.
– Батраков получил много времени, оцените его действия. Можете спрогнозировать его роль в команде впоследствии?
– Прогнозировать никто не может. Смотря как он будет продолжать, прогрессировать. Однозначно, он уже многое умеет в таком возрасте. Сегодняшнюю игру даже не надо было смотреть, мне все очень понравилось. В том числе с точки зрения понимания, что мы от него хотим, что нужно делать. Он схватывает на лету.
– До матча говорили, что Миранчук в большом тонусе, но есть ощущение, что игра это не подтвердила.
– Абсолютно неправильные ощущения, как раз наоборот: Миранчук мне понравился. Все понимают, что Миранчук – один из лучших [в игре] с мячом, но мне больше всего понравилось, как он играл без мяча, как бежал прессинговать, как располагался.
– Самошников подавал [в моменте с голом]?
– Конечно, подавал. Теперь он будет рассказывать, что он так хотел пробить, но 100% подавал. Думаете, тренировал? Конечно, нет. В этом голе повезло, – сказал главный тренер сборной России.
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»
34:0 – у России лучшая серия в мировом футболе. Уже 6 сухих разгромов в товарняках 🤪
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