Экс-судья Федотов о руке Кассьерры в штрафной «Зенита»: «Мяч вылетел из толпы и непонятно куда попал. Даже если в руку – это естественное движение. Ни один ВАР в такой момент не полезет»

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил спорный эпизод в матче «Зенита» и «Ахмата».

«Зенит» в Грозном обыграл «Ахмат» в матче 15-го тура Мир РПЛ (2:1). На 35-й минуте игры мяч, возможно, попал в руку Матео Кассьерре после подачи «Ахмата » в штрафную гостей. Арбитр Артем Чистяков не зафиксировал нарушение в этом эпизоде.

«На 35-й минуте мяч попал в руку Кассьерре, и после матча «Краснодара» все начали писать, что это 11-метровый.

Мяч вылетел из толпы, и вообще непонятно, куда он попал. Даже если в руку – это естественное движение игрока «Зенита».

Говорить здесь об 11-метровом не стоит. Ни один ВАР в такой момент не полезет, а если полезет, то ему потом предъявят», – сказал Федотов .

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