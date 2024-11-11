Экс-судья Федотов о руке Кассьерры в штрафной «Зенита»: «Мяч вылетел из толпы и непонятно куда попал. Даже если в руку – это естественное движение. Ни один ВАР в такой момент не полезет»
Экс-арбитр Игорь Федотов оценил спорный эпизод в матче «Зенита» и «Ахмата».
«Зенит» в Грозном обыграл «Ахмат» в матче 15-го тура Мир РПЛ (2:1). На 35-й минуте игры мяч, возможно, попал в руку Матео Кассьерре после подачи «Ахмата» в штрафную гостей. Арбитр Артем Чистяков не зафиксировал нарушение в этом эпизоде.
«На 35-й минуте мяч попал в руку Кассьерре, и после матча «Краснодара» все начали писать, что это 11-метровый.
Мяч вылетел из толпы, и вообще непонятно, куда он попал. Даже если в руку – это естественное движение игрока «Зенита».
Говорить здесь об 11-метровом не стоит. Ни один ВАР в такой момент не полезет, а если полезет, то ему потом предъявят», – сказал Федотов.
Шнякин о руке Кассьерры в штрафной «Зенита»: «А вот это как не пенальти, кстати? К сожалению, новый шумный судейский тур»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости