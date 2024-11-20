Павлюченко о предложении назвать улицу в его честь: «На улицу Титова или Аленичева согласен, Хиддинка можно. Нам с Аршавиным еще рановато»

Роман Павлюченко пошутил в ответ на предложение назвать улицу в его честь.

– В Испании в 2012 году назвали улицу в честь Икера Касильяса. Нужна ли в России улица Павлюченко, Аршавина или Гуса Хиддинка?

– Улица Павлюченко точно не нужна. Наверное, это вопрос не ко мне. На улицу Титова или Аленичева я согласен (смеется).

На улицу Павлюченко или Аршавина – нет. Гуса Хиддинка можно тоже туда же. Нам еще рановато. Не надо (смеется), – сказал бывший игрок сборной России.