Павлюченко о предложении назвать улицу в его честь: «На улицу Титова или Аленичева согласен, Хиддинка можно. Нам с Аршавиным еще рановато»
Роман Павлюченко пошутил в ответ на предложение назвать улицу в его честь.
– В Испании в 2012 году назвали улицу в честь Икера Касильяса. Нужна ли в России улица Павлюченко, Аршавина или Гуса Хиддинка?
– Улица Павлюченко точно не нужна. Наверное, это вопрос не ко мне. На улицу Титова или Аленичева я согласен (смеется).
На улицу Павлюченко или Аршавина – нет. Гуса Хиддинка можно тоже туда же. Нам еще рановато. Не надо (смеется), – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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