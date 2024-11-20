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  • Директор «Наполи» о контракте Хвичи: «Хотим вознаградить его за путь в клубе, он этого заслуживает. Если вопрос не решится, вернемся в июне»
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Директор «Наполи» о контракте Хвичи: «Хотим вознаградить его за путь в клубе, он этого заслуживает. Если вопрос не решится, вернемся в июне»

В «Наполи» высказались по поводу нового контракта Хвичи Кварацхелии.

«Мы хотим вознаградить его за тот путь, который он проделал в «Наполи», потому что он этого заслуживает. Не считая того, что у него еще два года по контракту.

Мы хотим отметить его заслуги, но есть и дополнительные факторы. Мы не чувствуем давления, мы еще ничего не обсуждали, у нас нет временных рамок. Если вопрос не будет решен, вернемся к нему в июне», – сказал спортивный директор «Наполи» Джованни Манна.

В текущем сезоне Серии А Хвича забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи в 12 матчах. Его статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Calcio Mercato
logoХвича Кварацхелия
logoсерия А Италия
logoНаполи
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