Директор «Наполи» о контракте Хвичи: «Хотим вознаградить его за путь в клубе, он этого заслуживает. Если вопрос не решится, вернемся в июне»
В «Наполи» высказались по поводу нового контракта Хвичи Кварацхелии.
«Мы хотим вознаградить его за тот путь, который он проделал в «Наполи», потому что он этого заслуживает. Не считая того, что у него еще два года по контракту.
Мы хотим отметить его заслуги, но есть и дополнительные факторы. Мы не чувствуем давления, мы еще ничего не обсуждали, у нас нет временных рамок. Если вопрос не будет решен, вернемся к нему в июне», – сказал спортивный директор «Наполи» Джованни Манна.
В текущем сезоне Серии А Хвича забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи в 12 матчах. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Calcio Mercato
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости