Мостовой о комментировании: «Не зовут – сейчас лучше блогер с миллионами подписчиков, который видел футбол с Останкинской башни»

Александр Мостовой высказался о комментировании матчей.

– Вам было бы интересно прокомментировать игру?

– Идеальный вариант, когда работает комментатор и я как специалист ему помогаю. У комментатора есть преимущество – подвешенный язык.

Я делал это лет десять назад, а сейчас не зовут. Сейчас лучше позовут блогера с миллионами подписчиков, который видел футбол с Останкинской башни, – заявил экс-игрок «Спартака », «Сельты» и сборной России Мостовой.

Александр Мостовой: «Александр Мостовой давно говорил о комментаторах то, что сказали Карпин и Дзюба. Внимательнее читайте и слушайте то, что я говорю»