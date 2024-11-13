Мостовой о комментировании: «Не зовут – сейчас лучше блогер с миллионами подписчиков, который видел футбол с Останкинской башни»
Александр Мостовой высказался о комментировании матчей.
– Вам было бы интересно прокомментировать игру?
– Идеальный вариант, когда работает комментатор и я как специалист ему помогаю. У комментатора есть преимущество – подвешенный язык.
Я делал это лет десять назад, а сейчас не зовут. Сейчас лучше позовут блогера с миллионами подписчиков, который видел футбол с Останкинской башни, – заявил экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.
Александр Мостовой: «Александр Мостовой давно говорил о комментаторах то, что сказали Карпин и Дзюба. Внимательнее читайте и слушайте то, что я говорю»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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