Доривал об игре Бразилии в этом году: «Прогресс налицо. Работа идет, даже если некоторые люди не хотят этого замечать. Но нужно время, чтобы создать идеальную команду»
62-летний специалист возглавил команду в январе этого года.
Под его руководством бразильцы выступали в Кубке Америки (вылетели в 1/4 финала, проиграв Уругваю по пенальти) и квалификации ЧМ-2026 (занимают текущее 5-е место в таблице отбора).
«Прогресс налицо. Я сужу по игре всех наших линий. В последних двух играх мы показали хороший результат, где-то нам не повезло. Еще один гол – и мы могли бы закончить год на 2-м месте в таблице.
Я думаю, что в нашей игре многое изменилось. Мы идем своим путем, мы хотим улучшать наши результаты и уже близки к этому. Но нужно время, чтобы создать идеальную команду, которая будет вселять в болельщиков больше уверенности.
Работа идет, даже если некоторые не хотят этого замечать. Результаты, к сожалению, могут маскировать происходящее. Я уверен в команде и верю, что результаты улучшатся – как раз тогда, когда их значимость будет много выше», – сказал Доривал после ничьей с Уругваем (1:1).
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