Доривал об игре Бразилии в этом году: «Прогресс налицо. Работа идет, даже если некоторые люди не хотят этого замечать. Но нужно время, чтобы создать идеальную команду»

Доривал Жуниор считает, что сборная Бразилии добилась прогресса под его началом.

62-летний специалист возглавил команду в январе этого года.

Под его руководством бразильцы выступали в Кубке Америки (вылетели в 1/4 финала, проиграв Уругваю по пенальти) и квалификации ЧМ-2026 (занимают текущее 5-е место в таблице отбора).

«Прогресс налицо. Я сужу по игре всех наших линий. В последних двух играх мы показали хороший результат, где-то нам не повезло. Еще один гол – и мы могли бы закончить год на 2-м месте в таблице.

Я думаю, что в нашей игре многое изменилось. Мы идем своим путем, мы хотим улучшать наши результаты и уже близки к этому. Но нужно время, чтобы создать идеальную команду, которая будет вселять в болельщиков больше уверенности.

Работа идет, даже если некоторые не хотят этого замечать. Результаты, к сожалению, могут маскировать происходящее. Я уверен в команде и верю, что результаты улучшатся – как раз тогда, когда их значимость будет много выше», – сказал Доривал после ничьей с Уругваем (1:1).