Тренер Бразилии Доривал про 1:1 с Венесуэлой: «Мы все время старались созидать, это характерно для нашей команды. Не хватило удачи»
Тренер сборной Бразилии считает, что команде не повезло в матче с Венесуэлой.
Бразильцы не сумели обыграть соперника в гостевом матче квалификации ЧМ-2026 (1:1).
«Мы все время старались созидать, это характерно для нашей команды. Считаю, что сегодня нам не хватило удачи.
Это была красивая, открытая игра. У обеих команд очень хорошо выглядела полузащита.
Надеюсь, мы продолжим совершенствоваться и расти, хотя сегодня Бразилия заслуживала лучшего результата», – сказал Доривал Жуниор.
Сборная Бразилии идет на текущем 3-м месте в таблице южноамериканского отбора, но уже завтра из тройки ее может вытеснить Уругвай, которому предстоит сыграть с Колумбией дома.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Globo Esporte
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