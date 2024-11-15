Тренер Бразилии Доривал про 1:1 с Венесуэлой: «Мы все время старались созидать, это характерно для нашей команды. Не хватило удачи»

Тренер сборной Бразилии считает, что команде не повезло в матче с Венесуэлой.

Бразильцы не сумели обыграть соперника в гостевом матче квалификации ЧМ-2026 (1:1).

«Мы все время старались созидать, это характерно для нашей команды. Считаю, что сегодня нам не хватило удачи.

Это была красивая, открытая игра. У обеих команд очень хорошо выглядела полузащита.

Надеюсь, мы продолжим совершенствоваться и расти, хотя сегодня Бразилия заслуживала лучшего результата», – сказал Доривал Жуниор.

Сборная Бразилии идет на текущем 3-м месте в таблице южноамериканского отбора , но уже завтра из тройки ее может вытеснить Уругвай, которому предстоит сыграть с Колумбией дома.