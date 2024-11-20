Бразилия идет 5-й в таблице отбора ЧМ-2026 и отстает на 7 очков от лидирующей Аргентины
Сборная Бразилии занимает пятое место в таблице отбора ЧМ-2026.
Бразильская команда сыграла вничью со сборной Уругвая (1:1) в матче квалификации ЧМ-2026.
После 12 туров отбора Бразилия набрала 18 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице.
На четвертой позиции располагается Колумбия (19), на третьей – Эквадор (19).
Второе место занимает Уругвай с 20 баллами. Лидирует команда Аргентины, имеющая в активе 25 очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости