«Барса» контактировала с Дьокерешем и «Спортингом». Виктор – фаворит для каталонцев

«Барселона» интересуется Виктором Дьокерешем.

По данным Diario Sport, Дьокереш – фаворит «Барсы» на позицию нападающего. Отмечается, что каталонский клуб уже контактировал с представителями игрока и со «Спортингом ».

Однако «Барса» пока не приняла решение, вступать ли в борьбу за Дьокереша . Ожидается, что стартовая цена форварда составит около 60-70 млн евро.

Также отмечается, что продуктивная игра Роберта Левандовского может отложить подписание нового форварда до лета 2026 года.