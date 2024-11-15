«Барса» контактировала с Дьокерешем и «Спортингом». Виктор – фаворит для каталонцев
«Барселона» интересуется Виктором Дьокерешем.
По данным Diario Sport, Дьокереш – фаворит «Барсы» на позицию нападающего. Отмечается, что каталонский клуб уже контактировал с представителями игрока и со «Спортингом».
Однако «Барса» пока не приняла решение, вступать ли в борьбу за Дьокереша. Ожидается, что стартовая цена форварда составит около 60-70 млн евро.
Также отмечается, что продуктивная игра Роберта Левандовского может отложить подписание нового форварда до лета 2026 года.
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
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