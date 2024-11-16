Дьокереш – самый вероятный автор гола в матче Швеция – Словакия. У форварда 27 голов в 20 матчах сезона
Сборная Швеции примет Словакию в 5-м туре Лиги наций.
Хозяева котируются фаворитами за 1.63. На гостей предлагается коэффициент 5.30, на ничью – 4.25.
Самым вероятным автором гола букмекеры считают Виктора Дьокереша. На форварда «Спортинга» можно поставить за 2.03. Швед забил 27 мячей в 20 матчах этого сезона.
Игра пройдет 16 ноября. Начало 22:45 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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