«Астон Вилла» продлила контракт с хавбеком сборной Англии Роджерсом до 2030 года
«Астон Вилла» и Морган Роджерс продлили контракт.
Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года.
Англичанин выступает за бирмингемцев с февраля 2024-го. За это время он провел в АПЛ 22 игры и забил 6 голов. Он был вызван в национальную команду на ноябрьский сбор и принял участие в двух играх.
Фото: avfc.co.uk
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Астон Виллы»
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