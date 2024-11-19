«Астон Вилла» продлила контракт с хавбеком сборной Англии Роджерсом до 2030 года

«Астон Вилла» и Морган Роджерс продлили контракт.

Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года.

Англичанин выступает за бирмингемцев с февраля 2024-го. За это время он провел в АПЛ 22 игры и забил 6 голов. Он был вызван в национальную команду на ноябрьский сбор и принял участие в двух играх.

Фото: avfc.co.uk