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  • «Астон Вилла» просит клубы АПЛ отложить голосование о поправках в правила сделок со спонсорами, считая выводы суда неопределенными. В руководстве клуба сочувствуют интересам «Сити» (The Telegraph)
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«Астон Вилла» просит клубы АПЛ отложить голосование о поправках в правила сделок со спонсорами, считая выводы суда неопределенными. В руководстве клуба сочувствуют интересам «Сити» (The Telegraph)

«Астон Вилла» встала на сторону «Манчестер Сити» по вопросам работы со спонсорами.

В начале лета стало известно, что «горожане» подали «беспрецедентный» иск против лиги из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». После решения арбитражной комиссии обе стороны заявили о своей победе.

После суда с «Манчестер Сити» АПЛ предложила клубам рассмотреть изменения в правила, регулирующие проведение коммерческих сделок, которые позволили бы клубам заключать более выгодные сделки за счет смягчения ограничений. Голосование запланировано на пятницу, 22 ноября.

Как сообщает Telegraph Sport, руководство «Астон Виллы» направило клубам Премьер-лиги письмо с «настоятельной рекомендацией» отложить голосование. Свое предложение бирмингемцы мотивируют сохраняющейся неясностью в отношении выводов арбитражного суда. Кроме того, представители клуба считают, что внесение поправок в правила сделок с ассоциированными сторонами может привести к новым юридическим проблемам и повлечь дальнейшие изменения после появления независимого регулятора.

«Манчестер Сити» также направил клубам письмо с сообщением о том, что голосование по поправкам будет проходить «вслепую». Кроме того, «горожане» отметили, что до разъяснения решения суда правила остаются недействительными.

Также отмечается, что в руководстве «Астон Виллы» растет сочувствие интересам «Манчестер Сити».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
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