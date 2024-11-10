«Астон Вилла» Эмери проиграла 4 матча подряд
«Астон Вилла» продлила серию из поражений до 4 матчей.
Команда Унаи Эмери уступила «Ливерпулю» (0:2) в 11-м туре АПЛ.
Перед этим бирмингемский клуб проиграл «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги (1:2), «Тоттэнхэму в 10-м туре Премьер-лиги (1:4) и «Брюгге» в Лиге чемпионов (0:1).
Серия без побед насчитывает 5 матчей – еще была ничья с «Борнмутом» в 9-м туре. Последняя победа – над «Болоньей» в Лиге чемпионов (2:0) 22 октября.
«Астон Вилла» идет на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ с 18 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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