«Астон Вилла» Эмери проиграла 4 матча подряд

«Астон Вилла» продлила серию из поражений до 4 матчей.

Команда Унаи Эмери уступила «Ливерпулю» (0:2) в 11-м туре АПЛ.

Перед этим бирмингемский клуб проиграл «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги (1:2), «Тоттэнхэму в 10-м туре Премьер-лиги (1:4) и «Брюгге» в Лиге чемпионов (0:1).

Серия без побед насчитывает 5 матчей – еще была ничья с «Борнмутом» в 9-м туре. Последняя победа – над «Болоньей» в Лиге чемпионов (2:0) 22 октября.

«Астон Вилла » идет на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ с 18 очками.