Карпин о недопуске России к жеребьевке отбора ЧМ-2026: «Ожидаемо, никто иллюзий не питал. Сюрпризом это не стало»

Валерий Карпин высказался о недопуске России к отбору чемпионата мира.

Сообщалось , что сборная России не будет допущена к жеребьевке отбора ЧМ-2026 .

– Какая ваша реакция на то, что сборная России не примет участия в жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира‑2026?

– Это было ожидаемо, никто иллюзий не питал. Сюрпризом это не стало.

– На игроков это влияния не оказало?

– Они с этим уже живут давно. Никто не настраивался на то, что нас вдруг вернут и допустят до жеребьевки, – сказал главный тренер сборной России.