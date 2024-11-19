Карпин о недопуске России к жеребьевке отбора ЧМ-2026: «Ожидаемо, никто иллюзий не питал. Сюрпризом это не стало»
Валерий Карпин высказался о недопуске России к отбору чемпионата мира.
Сообщалось, что сборная России не будет допущена к жеребьевке отбора ЧМ-2026.
– Какая ваша реакция на то, что сборная России не примет участия в жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира‑2026?
– Это было ожидаемо, никто иллюзий не питал. Сюрпризом это не стало.
– На игроков это влияния не оказало?
– Они с этим уже живут давно. Никто не настраивался на то, что нас вдруг вернут и допустят до жеребьевки, – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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