Россия забила Сирии на 33-й минуте – с 9-й попытки. К этому времени Бруней пропустил уже 4 гола

Сборная России сумела забить Сирии только во второй половине первого тайма.

Команда Валерия Карпина проводит товарищеский матч в Волгограде.

Счет на 33-й минуте открыл защитник Максим Осипенко , которому ассистировал полузащитник Даниил Фомин . Это был девятый удар россиян.

Следует отметить, что в предыдущем матче, с Брунеем, Россия к 33-й минуте забила уже четырежды и в итоге победила со счетом 11:0.

Товарищеский матч. Россия играет с Сирией – 1:0, Осипенко забил на 33-й минуте. Онлайн-трансляция