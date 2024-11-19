Россия забила Сирии на 33-й минуте – с 9-й попытки. К этому времени Бруней пропустил уже 4 гола
Сборная России сумела забить Сирии только во второй половине первого тайма.
Команда Валерия Карпина проводит товарищеский матч в Волгограде.
Счет на 33-й минуте открыл защитник Максим Осипенко, которому ассистировал полузащитник Даниил Фомин. Это был девятый удар россиян.
Следует отметить, что в предыдущем матче, с Брунеем, Россия к 33-й минуте забила уже четырежды и в итоге победила со счетом 11:0.
Товарищеский матч. Россия играет с Сирией – 1:0, Осипенко забил на 33-й минуте. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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