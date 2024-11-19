Журова о бане России: «ФИФА и УЕФА действуют себе во вред, нарушаются все спортивные принципы. Матч с США мог бы стать украшением ЧМ-2026»

Светлана Журова высказалась об отстранении России от международных турниров.

«ФИФА и УЕФА действуют себе во вред, не допуская сборную России до крупных турниров. Нарушаются все спортивные принципы.

Грядущий чемпионат мира лишится очень ярких болельщиков из России, если нашу сборную не допустят.

А матч между США и Россией мог бы стать настоящим украшением ЧМ-2026», – сказала депутат Государственной думы РФ и олимпийская чемпионка Журова.

Депутат Журова о России на ЧМ-2026: «От Трампа будет зависеть участие сборной. Но участвовать надо только с флагом и гимном»