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Журова о бане России: «ФИФА и УЕФА действуют себе во вред, нарушаются все спортивные принципы. Матч с США мог бы стать украшением ЧМ-2026»

Светлана Журова высказалась об отстранении России от международных турниров.

«ФИФА и УЕФА действуют себе во вред, не допуская сборную России до крупных турниров. Нарушаются все спортивные принципы.

Грядущий чемпионат мира лишится очень ярких болельщиков из России, если нашу сборную не допустят.

А матч между США и Россией мог бы стать настоящим украшением ЧМ-2026», – сказала депутат Государственной думы РФ и олимпийская чемпионка Журова.

Депутат Журова о России на ЧМ-2026: «От Трампа будет зависеть участие сборной. Но участвовать надо только с флагом и гимном»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная США по футболу
logoСветлана Журова
logoЧМ-2026
logoСборная России по футболу
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