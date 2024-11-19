Евгений Ловчев: «Когда говорят, что Дзюба или кто-то еще – великий футболист, могу ответить, что они в подметки не годятся поколению Валентина Иванова»
Евгений Ловчев считает, что Артем Дзюба не ровня Валентину Иванову.
«Я рос на игре Валентина Иванова и благодаря в том числе его игре влюблялся в футбол.
Когда мне говорят, что Дзюба – великий футболист, или про кого‑то еще так говорят, то могу ответить, что они в подметки не годятся поколению Валентина Иванова», – заявил бывший защитник «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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