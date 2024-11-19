Евгений Ловчев: «Когда говорят, что Дзюба или кто-то еще – великий футболист, могу ответить, что они в подметки не годятся поколению Валентина Иванова»

Евгений Ловчев считает, что Артем Дзюба не ровня Валентину Иванову.

«Я рос на игре Валентина Иванова и благодаря в том числе его игре влюблялся в футбол.

Когда мне говорят, что Дзюба – великий футболист, или про кого‑то еще так говорят, то могу ответить, что они в подметки не годятся поколению Валентина Иванова », – заявил бывший защитник «Спартака».