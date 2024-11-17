«Дзюба и Соболев – две большие разницы. Вообще не вижу бомбардира в Александре и не вижу его в основе «Зенита», есть посильнее игроки». Спивак о форвардах

Александр Спивак высказался о низкой результативности Александра Соболева.

Нападающий «Зенита» ранее заявил, что не ставит перед собой цели забивать голы .

– Нормально ли такое заявление для нападающего?

– Наверное, нет. Нападающий должен забивать. Если он будет отдавать по два-три [голевых паса], то это тоже сойдет.

– Может, это он так себя защищает? Соболев не забивал в РПЛ с апреля.

– Я думаю, что да.

– Сколько голов ждете от Соболева в нынешнем чемпионате России?

– Я абсолютно не жду, не вижу его игроком основного состава.

– Вы вообще не хотели бы, чтобы Соболев играл в «Зените»?

– Нет, при чем тут это. Мне кажется, есть посильнее игроки. Я не вижу его в основном составе. Его купили… Я никогда не против, чтобы игроки играли в «Зените».

– Сколько Соболев все-таки может забить за сезон?

– Я не слежу за ним, не вижу в нем бомбардира. Может, он раньше много забивал, но я за ним вообще не следил. Дзюба и Соболев – это две большие разницы.

– В пользу Дзюбы?

– Конечно, – сказал бывший полузащитник «Зенита».