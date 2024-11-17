«Дзюба и Соболев – две большие разницы. Вообще не вижу бомбардира в Александре и не вижу его в основе «Зенита», есть посильнее игроки». Спивак о форвардах
Нападающий «Зенита» ранее заявил, что не ставит перед собой цели забивать голы.
– Нормально ли такое заявление для нападающего?
– Наверное, нет. Нападающий должен забивать. Если он будет отдавать по два-три [голевых паса], то это тоже сойдет.
– Может, это он так себя защищает? Соболев не забивал в РПЛ с апреля.
– Я думаю, что да.
– Сколько голов ждете от Соболева в нынешнем чемпионате России?
– Я абсолютно не жду, не вижу его игроком основного состава.
– Вы вообще не хотели бы, чтобы Соболев играл в «Зените»?
– Нет, при чем тут это. Мне кажется, есть посильнее игроки. Я не вижу его в основном составе. Его купили… Я никогда не против, чтобы игроки играли в «Зените».
– Сколько Соболев все-таки может забить за сезон?
– Я не слежу за ним, не вижу в нем бомбардира. Может, он раньше много забивал, но я за ним вообще не следил. Дзюба и Соболев – это две большие разницы.
– В пользу Дзюбы?
– Конечно, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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