Тедеев о Дзюбе: «Хотелось поработать с настоящей звездой. Он сделает очень много для «Акрона»

Заур Тедеев рассказал, почему подписал Артема Дзюбу в «Акрон».

«Он [Черчесов] меня спросил, есть ли у меня на самом деле интерес к Дзюбе . Я сказал: «Станислав Саламович, безусловно, да. Я уже свое мнение высказал спортивному директору».

Я это решение для себя принял, абсолютно отчетливо и взвешенно. Потому что мне самому как тренеру очень хотелось поработать с настоящей звездой, с человеком, у которого большое прошлое в футболе уже и настоящее сегодня.

Это человек, который сделал очень много для сборной своей страны, для тех команд, в которых он играл. И я уверен, что он сделает очень много для «Акрона», — сказал тренер «Акрона » в эфире телеканала «Россия 24».

В 7 матчах сезона Мир РПЛ на счету Дзюбы 2 гола и 3 ассиста.