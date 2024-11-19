Тедеев о Дзюбе: «Хотелось поработать с настоящей звездой. Он сделает очень много для «Акрона»
Заур Тедеев рассказал, почему подписал Артема Дзюбу в «Акрон».
«Он [Черчесов] меня спросил, есть ли у меня на самом деле интерес к Дзюбе. Я сказал: «Станислав Саламович, безусловно, да. Я уже свое мнение высказал спортивному директору».
Я это решение для себя принял, абсолютно отчетливо и взвешенно. Потому что мне самому как тренеру очень хотелось поработать с настоящей звездой, с человеком, у которого большое прошлое в футболе уже и настоящее сегодня.
Это человек, который сделал очень много для сборной своей страны, для тех команд, в которых он играл. И я уверен, что он сделает очень много для «Акрона», — сказал тренер «Акрона» в эфире телеканала «Россия 24».
В 7 матчах сезона Мир РПЛ на счету Дзюбы 2 гола и 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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