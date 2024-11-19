«Спартак» с вероятностью 99% назначит спортдиректором иностранца. Ищут менеджера, работавшего в сильном клубе с эффективным скаутингом и выстроенным арендным бизнесом (Иван Карпов)

«Спартак» намерен назначить спортдиректором иностранца.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что с вероятностью 99% новый менеджер будет не россиянином. Подчеркивается , что должность займет точно не Сергей Корниленко, которого никогда и не было в шорт-листе клуба.

Приводятся следующие критерии выбора кандидатов:

– опыт работы на аналогичном посту в сильном клубе одной из ведущих европейских лиг;

– в вышеуказанном клубе выстроена эффективная система скаутинга, развит молодежный футбол, успешно реализован арендный бизнес;

– в команде существует преемственность в игровой модели и подборе тренеров и футболистов из года в год;

– соискатель компетентен в контроле всей системы спортивного блока клуба, а не только его основной команды.

Последним спортивным директором «Спартака» был Томаш Амарал. Он покинул пост 10 ноября.