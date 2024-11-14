У «Спартака» до Амарала не было полных данных даже о своих игроках. При Томаше разработали удобную систему со всеми показателями (РБК)
Томаш Амарал помог наладить работу с данными в «Спартаке».
Как утверждает РБК, в заслугу теперь уже бывшему спортивному директору ставят то, что он систематизировал работу скаутов. В клубе были крайне недовольны Полом Эшуортом, предыдущим человеком на этой должности, именно в части сбора сведений о футболистах.
Сообщается, что до прихода португальского менеджера у красно-белых не было полных данных даже о собственных игроках, отслеживать их прогресс было затруднительно.
При Амарале была разработана цифровая система, позволяющая руководителям и тренерам быстро получать сведения о физическом состоянии и развитии футболистов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: РБК
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