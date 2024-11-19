Чалханоглу могут отстранить на 2-3 матча по делу о связях ультрас «Интера» и «Милана» с криминалом. Хавбек «Интера» подтвердил, что общался с арестованным фанатом по поводу билетов на финал ЛЧ-2023
Напомним, 30 сентября по подозрению в вымогательстве и других преступлениях были арестованы 19 человек, включая нескольких членов ультрас «Интера» и «Милана». Большинство задержанных связаны с мафиозными семьями из Калабрии и предположительно совершили серьезные преступления, связанные с футбольным бизнесом, в том числе вымогательство денег от продаж билетов и напитков на «Сан-Сиро» и получение взяток с аренды парковочных мест у стадиона, а также применение «мафиозных методов».
В октябре Чалханоглу был допрошен по делу в качестве свидетеля. Следствием было подтверждено, что полузащитник «Интера» и главный тренер команды Симоне Индзаги общались с Марко Фердико, одним из арестованных ультрас, по вопросам распределения дополнительных билетов на финал Лиги чемпионов 2023 года против «Манчестер Сити».
По информации Tuttosport, на допросе Чалханоглу подтвердил связи с Фердико, взяв на себя всю ответственность. Хавбек «Интера» заявил, что общался с представителем ультрас от своего лица, независимо от интересов клуба.
Сообщается, что турецкому полузащитнику грозит крупный штраф и дисквалификация на 2-3 матча на основании нарушения статьи 25 Кодекса спортивного правосудия.
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