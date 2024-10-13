Чалханоглу допросят как свидетеля по делу о связях ультрас «Интера» и «Милана» с криминалом. Он общался с арестованным фанатом по поводу билетов на финал ЛЧ-2022/23

Хакана Чалханоглу допросят по делу о связях ультрас «Интера» с криминалом.

Полузащитник «нерадзурри» обязан явиться в федеральную прокуратуру в Милане на этой неделе. Следствием было подтверждено, что он общался с Марко Фердико, одним из ультрас, арестованных в рамках масштабной операции в конце сентября.

Напомним, 30 сентября по подозрению в вымогательстве и других преступлениях были арестованы 19 человек, включая нескольких членов ультрас «Интера » и «Милана». Большинство задержанных связаны с мафиозными семьями из Калабрии и предположительно совершили серьезные преступления, связанные с футбольным бизнесом, в том числе вымогательство денег от продаж билетов и напитков на «Сан-Сиро» и получение взяток с аренд парковочных мест у стадиона, а также применение «мафиозных методов».

Чалханоглу официально не находится под следствием, но должен предоставить прокурорам свою версию событий, чтобы помочь в расследовании. По версии следствия, футболист и его семья ужинали с Фердико и, как и тренер Симоне Индзаги , обсуждали вопросы, касающиеся распределения дополнительных билетов на финал Лиги чемпионов 2023 года против «Манчестер Сити».

В настоящее время полузащитник находится в расположении сборной Турции, он должен сыграть в матче Лиги наций против Исландии в понедельник вечером, а во вторник вернуться в Милан. В среду или четверг игрок поговорит с прокурорами, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Индзаги допросили как свидетеля по делу о связях фанатов «Интера» и «Милана» с криминалом. Ультрас просили тренера «нерадзурри» помочь с билетами на финал ЛЧ-2022/23