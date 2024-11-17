Кейн о 5:0 с Ирландией: «1-й тайм для Англии был сложным, но мы довели дело до конца. Молодые игроки показали, почему они здесь, Тухелю есть из кого выбирать»
«Очень важная победа для нас. Этот сбор прошел очень хорошо, у нас было два тяжелых матча. Мы сделали свою работу в Греции и теперь здесь. Первый тайм был сложным, но на второй мы вышли с большей энергией и довели дело до конца. Мы говорили о новых возможностях для молодых игроков, и они показали, почему они здесь, забили пару классных голов.
Было приятно видеть, как Джеррод [Боуэн] вышел на поле и сразу же забил. Томасу [Тухелю] есть из кого выбирать. Много молодых игроков, которые проявили себя, и более опытные, которые сейчас травмированы, но будут стремиться вернуться. Так что есть хороший баланс. Уверен, он [Тухель] будет следить за всеми».
О Ли Карсли
«Он провел отличную работу, как и весь тренерский штаб. После чемпионата Европы было непросто сразу перейти к матчам Лиги наций, иногда мотивации немного меньше. Я очень рад, что мы победили сегодня и завершили этот этап на высокой ноте», – сказал нападающий сборной Англии в интервью ITV Sport.
Англия и Норвегия вышли в дивизион А Лиги наций. Австрия и Греция сыграют в стыковых матчах за повышение в классе
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