Кейн о 5:0 с Ирландией: «1-й тайм для Англии был сложным, но мы довели дело до конца. Молодые игроки показали, почему они здесь, Тухелю есть из кого выбирать»

Харри Кейн высказался о победе Англии над Ирландией (5:0).

«Очень важная победа для нас. Этот сбор прошел очень хорошо, у нас было два тяжелых матча. Мы сделали свою работу в Греции и теперь здесь. Первый тайм был сложным, но на второй мы вышли с большей энергией и довели дело до конца. Мы говорили о новых возможностях для молодых игроков, и они показали, почему они здесь, забили пару классных голов.

Было приятно видеть, как Джеррод [Боуэн] вышел на поле и сразу же забил. Томасу [Тухелю] есть из кого выбирать. Много молодых игроков, которые проявили себя, и более опытные, которые сейчас травмированы, но будут стремиться вернуться. Так что есть хороший баланс. Уверен, он [Тухель] будет следить за всеми».

О Ли Карсли

«Он провел отличную работу, как и весь тренерский штаб. После чемпионата Европы было непросто сразу перейти к матчам Лиги наций, иногда мотивации немного меньше. Я очень рад, что мы победили сегодня и завершили этот этап на высокой ноте», – сказал нападающий сборной Англии в интервью ITV Sport.

Англия и Норвегия вышли в дивизион А Лиги наций. Австрия и Греция сыграют в стыковых матчах за повышение в классе