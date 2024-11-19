Карпин о том, кому бы вручил «Золотой мяч» из россиян: «Головину»
Валерий Карпин рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч» из российских игроков.
– Если бы вручали «Золотой мяч» российскому футболисту – кого бы выбрали?
– Головина, – сказал тренер сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт РФС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости