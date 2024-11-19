  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Наумов о «Локо»: «С провалами трудно рассчитывать на чемпионство, запаса прочности нет. В сезоне-2018 была более ровная игра, не теряли очки на пустом месте» 
1

Наумов о «Локо»: «С провалами трудно рассчитывать на чемпионство, запаса прочности нет. В сезоне-2018 была более ровная игра, не теряли очки на пустом месте» 

Николай Наумов оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в Мир РПЛ.

«По очкам «Локомотив» идет даже лучше, чем в чемпионский сезон 2018 года, но стабильной игры нет, бывают провалы. С провалами трудно рассчитывать на чемпионство. У того «Локомотива» была более ровная игра, они не теряли очки на пустом месте. Запаса прочности такого у нынешней команды нет. Это приходит с опытом.

Я озвучил противоречие, ведь нынешняя команда набирает больше очков? Так бывает. Есть провалы, от них никуда не деться, есть контрасты. «Локомотив» сейчас мог и «Факелу» проиграть, и «Рубину». К тому же вничью команда не играет.  

Безусловно, для чемпионства этой команде может не хватить таких опытных игроков, как Чорлука и других из того состава. Всегда должен быть безусловный лидер, который оказывает влияние. Нет таких, как Лоськов, Овчинников. Немного к этому статусу приближается Баринов, но пока не достиг», — сказал бывший президент «Локомотива».

После 15 туров «Локомотив» занимает в РПЛ 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Наумов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Наумов о словах Дзюбы: «Пожмут ли ему руку Семак и Галактионов? Тем более у него руки шаловливые»
1813 ноября, 15:47
Николай Наумов: «Менеджмент «Локомотива» плохо работает, поэтому посещаемость низкая. Раньше на матчи ходили 8-10 тысяч активных фанатов, лучших отправляли на выездные игры за счет клуба»
2012 ноября, 11:22
Наумов о Батракове: «Стоит 20-25 млн евро с учетом перспективности и возможностей. Таких сильных игроков нельзя отдавать в российские клубы»
4811 ноября, 19:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Россию не допустят к жеребьевке отбора ЧМ-2026, чудо-гол Кузнецова, интервью Ротенберга и другие новости
631 минуту назад
«Реал» и «Барса» претендуют на 18-летнего вингера «Малаги» Антонито. У него 3+3 в 13 играх
441 минуту назад
Александр Мостовой: «С удовольствием поработал бы с Каннаваро в Испании»
357 минут назад
Трансфер Денкея из «Серкль Брюгге» в «Цинциннати» за 17 млн евро станет рекордным в МЛС. У форварда Того 11+6 в 23 играх за клуб
1сегодня, 02:59
«Неймар на одном уровне с Месси и намного лучше Роналду, но он загубил свою карьеру. Боже упаси». Президент «Ботафого» о трансфере бразильца
116вчера, 22:32
«Васин не слабее Игнашевича и Березуцких был, по потенциалу – сильнее братьев. 80% «привозов» – когда он пытался исправлять ошибки партнеров». Экс-агент о Викторе
38вчера, 22:02
Сборная Сан-Марино одержала крупнейшую победу в истории – над Лихтенштейном (3:1) – и вышла в дивизион C Лиги наций
66вчера, 22:01
Лига наций. Испания победила Швейцарию, Португалия и Хорватия сыграли вничью, Сербия и Дания не забили голов
66вчера, 21:46
Дания и Хорватия вышли в четвертьфинал Лиги наций. Определились все 8 участников
11вчера, 21:45
Левандовски хочет продлить контракт с «Барселоной» до 2027 года. Лучшему бомбардиру Ла Лиги 36 лет
12вчера, 21:34
Ко всем новостям
Последние новости
Круговой об итогах года для сборной: «Набираем очки в рейтинг ФИФА, держим себя на неплохом месте. И себя в тонусе» 
4 минуты назад
Тренер Сирии перед матчем с Россией: «Будет большим удовольствием сыграть с таким сильным соперником. Понимаем, что игра будет довольно жесткой» 
1сегодня, 03:32
«Сокол» расторг контракт с Багой. Команду, вероятно, возглавит Стукалов
сегодня, 03:17
Шабаров о бразильском турне: «Три из трех Россия U21 еще не выигрывала. Эпизодами показывали хороший футбол» 
сегодня, 02:41
Далич о Хорватии в 1/4 Лиги наций: «Был кризис результатов, в игре кризиса не было никогда. Провели несколько хороших матчей, включая 2-й тайм с Португалией» 
сегодня, 01:31
Де ла Фуэнте о 3:2 со Швейцарией: «Испания знала, как добиться результата против хорошего соперника, и это не может не радовать»  
сегодня, 01:16
У Беларуси 1 победа в 10 последних матчах – над Люксембургом. Команда финишировала 3-й в группе дивизиона C Лиги наций
9вчера, 22:15
Испания выиграла 14 из 15 последних матчей, поражений нет 16 игр
4вчера, 21:53
У Промеса 4 гола в 4 матчах за «Юнайтед» из Дубая. Экс-игрок «Спартака» забил «Эмирейтс» ударом со штрафного
12вчера, 21:50Видео
Хорватия – Португалия – 1:1. Феликс и Гвардиол забили
6вчера, 21:45