Наумов о «Локо»: «С провалами трудно рассчитывать на чемпионство, запаса прочности нет. В сезоне-2018 была более ровная игра, не теряли очки на пустом месте» 

Николай Наумов оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в Мир РПЛ.

«По очкам «Локомотив » идет даже лучше, чем в чемпионский сезон 2018 года, но стабильной игры нет, бывают провалы. С провалами трудно рассчитывать на чемпионство. У того «Локомотива» была более ровная игра, они не теряли очки на пустом месте. Запаса прочности такого у нынешней команды нет. Это приходит с опытом.

Я озвучил противоречие, ведь нынешняя команда набирает больше очков? Так бывает. Есть провалы, от них никуда не деться, есть контрасты. «Локомотив» сейчас мог и «Факелу» проиграть, и «Рубину». К тому же вничью команда не играет.

Безусловно, для чемпионства этой команде может не хватить таких опытных игроков, как Чорлука и других из того состава. Всегда должен быть безусловный лидер, который оказывает влияние. Нет таких, как Лоськов, Овчинников. Немного к этому статусу приближается Баринов, но пока не достиг», — сказал бывший президент «Локомотива».

После 15 туров «Локомотив» занимает в РПЛ 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.