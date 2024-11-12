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  • Николай Наумов: «Менеджмент «Локомотива» плохо работает, поэтому посещаемость низкая. Раньше на матчи ходили 8-10 тысяч активных фанатов, лучших отправляли на выездные игры за счет клуба»
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Николай Наумов: «Менеджмент «Локомотива» плохо работает, поэтому посещаемость низкая. Раньше на матчи ходили 8-10 тысяч активных фанатов, лучших отправляли на выездные игры за счет клуба»

Николай Наумов раскритиковал работу менеджмента «Локомотива».

Как сообщает «РБ Спорт», в первом круге домашние встречи «Локомотива» посетили 79 371 человек.

«Низкая посещаемость на матчах «Локомотива» связана прежде всего с работой клуба. Там нет главного, потому что Леоненко настолько слабый, что его нельзя назвать руководителем. Совет директоров этим не занимается, у них и так хватает работы.

Когда я был президентом, то занимался этим 24 на 7. Раньше на матчи «Локомотива» ходили 8-10 тысяч только активных фанатов, мы с ними общались. Лучшие группы отправляли на выездные игры «Локомотива» за счет клуба.

Болельщики железнодорожников сейчас не могут не ходить на стадион, видя то, как клуб развивается. Менеджмент «Локомотива» плохо работает, поэтому такая низкая посещаемость», – сказал экс-президент «Локомотива».

Глава РПЛ Алаев: «Посещаемость некоторых матчей – главное разочарование, не буду называть клубы, у нас яркий чемпионат. Интрига есть – желаю, чтобы чемпион определился в 30-м туре»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoНиколай Наумов
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