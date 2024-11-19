Александр Мостовой: «С удовольствием поработал бы с Каннаваро в Испании»

Александр Мостовой готов войти в тренерский штаб Фабио Каннаваро.

«Фабио был тренером «Удинезе» и играл в «Реале». С удовольствием поработал бы с Каннаваро в Испании .

Когда он был в России, мы с ним поговорили и о футболе, и о периоде работы в Италии. Так что, повторюсь, с удовольствием», – сказал экс-игрок сборной России.