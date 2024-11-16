Фабио Каннаваро: «Мостовой – великий футболист. На поле с ним всегда было трудно»

Фабио Каннаваро высоко отозвался об Александре Мостовом.

На московском турнире Winline LPL Cup обладатель «Золотого мяча»-2006 Каннаваро сыграл в паре Мостовым .

– Как вам соревнования?

– Организация замечательная. Все прошло отлично. Знаю этот спорт давно, но это мой первый турнир.

Падел – достаточно тяжелый вид спорта. Для меня особенно, ведь у меня проблемы с коленом. Дальнейшее участие зависит от состояния. Вообще, всегда приятно участвовать в таких турнирах.

– Как вам ваш партнер?

– Великий футболист. Но как партнер в паделе я ему не подошел. Это первый раз для меня в таком турнире, нужно относиться с пониманием.

Большой талант, отличный противник. На поле с ним всегда было трудно. Хорошо, что в футболе мы имеем возможность встречать столько друзей! Когда играем в падел или футбол, это самое главное, – сказал экс-капитан сборной Италии и бывший защитник «Ювентуса».

Напомним, что Каннаваро в Испании выступал за «Реал», а Мостовой – за «Сельту».