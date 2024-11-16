Фабио Каннаваро: «Мостовой – великий футболист. На поле с ним всегда было трудно»
На московском турнире Winline LPL Cup обладатель «Золотого мяча»-2006 Каннаваро сыграл в паре Мостовым.
– Как вам соревнования?
– Организация замечательная. Все прошло отлично. Знаю этот спорт давно, но это мой первый турнир.
Падел – достаточно тяжелый вид спорта. Для меня особенно, ведь у меня проблемы с коленом. Дальнейшее участие зависит от состояния. Вообще, всегда приятно участвовать в таких турнирах.
– Как вам ваш партнер?
– Великий футболист. Но как партнер в паделе я ему не подошел. Это первый раз для меня в таком турнире, нужно относиться с пониманием.
Большой талант, отличный противник. На поле с ним всегда было трудно. Хорошо, что в футболе мы имеем возможность встречать столько друзей! Когда играем в падел или футбол, это самое главное, – сказал экс-капитан сборной Италии и бывший защитник «Ювентуса».
Напомним, что Каннаваро в Испании выступал за «Реал», а Мостовой – за «Сельту».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий