У Беларуси 1 победа в 10 последних матчах – над Люксембургом. Команда финишировала 3-й в группе дивизиона C Лиги наций

Сборная Беларуси выиграла лишь 1 из 10 последних матчей.

Сегодня команда Карлоса Алоса сыграла вничью со сборной Болгарии в заключительном туре дивизиона C Лиги наций (1:1).

По итогам группового этапа белорусы набрали 7 очков и заняли 3-е место в своем квартете.

В 10 матчах 2024 года сборная Беларуси одержала лишь 1 победу – над сборной Люксембурга (1:0). Также на этом отрезке она потерпела 4 поражения и 5 раз сыграла вничью.