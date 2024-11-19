У Беларуси 1 победа в 10 последних матчах – над Люксембургом. Команда финишировала 3-й в группе дивизиона C Лиги наций
Сборная Беларуси выиграла лишь 1 из 10 последних матчей.
Сегодня команда Карлоса Алоса сыграла вничью со сборной Болгарии в заключительном туре дивизиона C Лиги наций (1:1).
По итогам группового этапа белорусы набрали 7 очков и заняли 3-е место в своем квартете.
В 10 матчах 2024 года сборная Беларуси одержала лишь 1 победу – над сборной Люксембурга (1:0). Также на этом отрезке она потерпела 4 поражения и 5 раз сыграла вничью.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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