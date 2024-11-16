Беларусь проиграла впервые за 9 официальных матчей – Северной Ирландии (0:2)

Прервалась рекордная 8-матчевая беспроигрышная серия сборной Беларуси в официальных играх.

Команда под руководством Карлоса Алоса уступила Северной Ирландии (0:2) в 5-м туре Лиги наций.

Предыдущий рекорд Беларуси – 6 матчей кряду без поражений в официальных играх — был установлен осенью 2018 года в Лиге наций.