Лисакович из «Балтики» и Бочеров из «Уфы» не сыграют за Беларусь против Северной Ирландии в Белфасте. Им не дали визы

Трем футболистам сборной Беларуси не дали визы для участия в матче Лиги наций.

Виталий Лисакович из «Балтики», Валерий Бочеров, представляющий «Уфу», и Павел Савицкий из «Немана» не сыграют за команду Беларуси в матче против Северной Ирландии из-за того, что футболисты не получили визы.

– Как стало известно, в матче с Северной Ирландией вы не поможете сборной, поскольку у вас нет британской визы.

– Все верно. Три дня я поработаю, и потом отправляюсь с ребятами, у которых также нет визы (Савицкий и Бочеров), в Болгарию.

Будем болеть за команду. Все видят таблицу – нужно брать шесть очков в этих матчах.

– С визой действительно никак нельзя было решить вопрос?

– Не дали ее, что я здесь могу сделать? Всем ребятам дали, кроме нас троих. Бывает, – сказал нападающий «Балтики» Виталий Лисакович в эфире программы «Арена».