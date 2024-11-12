Лисакович из «Балтики» и Бочеров из «Уфы» не сыграют за Беларусь против Северной Ирландии в Белфасте. Им не дали визы
Трем футболистам сборной Беларуси не дали визы для участия в матче Лиги наций.
Виталий Лисакович из «Балтики», Валерий Бочеров, представляющий «Уфу», и Павел Савицкий из «Немана» не сыграют за команду Беларуси в матче против Северной Ирландии из-за того, что футболисты не получили визы.
– Как стало известно, в матче с Северной Ирландией вы не поможете сборной, поскольку у вас нет британской визы.
– Все верно. Три дня я поработаю, и потом отправляюсь с ребятами, у которых также нет визы (Савицкий и Бочеров), в Болгарию.
Будем болеть за команду. Все видят таблицу – нужно брать шесть очков в этих матчах.
– С визой действительно никак нельзя было решить вопрос?
– Не дали ее, что я здесь могу сделать? Всем ребятам дали, кроме нас троих. Бывает, – сказал нападающий «Балтики» Виталий Лисакович в эфире программы «Арена».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: sport5.by
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости