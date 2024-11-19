Лучшему бомбардиру Бундеслиги Мармушу интересен трансфер в «Баварию». Для мюнхенцев он слишком дорогой – 60 млн евро

«Бавария» вряд ли купит лидера «Айнтрахта».

По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, в мюнхенском клубе чувствуют, что приобрести Омара Мармуша будет затруднительно. В основном это связано с высокой ценой – вплоть до 60 млн евро.

При этом самому футболисту такой трансфер был бы интересен.

В этом сезоне Мармуш забил 11 голов в 10 матчах в Бундеслиге и делит с Харри Кейном из «Баварии» первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .