Лучшему бомбардиру Бундеслиги Мармушу интересен трансфер в «Баварию». Для мюнхенцев он слишком дорогой – 60 млн евро
«Бавария» вряд ли купит лидера «Айнтрахта».
По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, в мюнхенском клубе чувствуют, что приобрести Омара Мармуша будет затруднительно. В основном это связано с высокой ценой – вплоть до 60 млн евро.
При этом самому футболисту такой трансфер был бы интересен.
В этом сезоне Мармуш забил 11 голов в 10 матчах в Бундеслиге и делит с Харри Кейном из «Баварии» первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
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