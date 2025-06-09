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Головин о спорах с судьями: «Мне помогает, становлюсь энергичнее и сильнее. В «Монако» попросили контролировать это и чувствовать грань»

Александр Головин объяснил, почему спорит с судьями.

– Происходит внутренняя агрессия от несправедливости. Но в этом сезоне такого не было, у меня ни одной желтой карточки. Понятно, что я и играл мало. Но ни одной желтой карточки за разговоры не было.

В какой-то мере мне это помогает. Как будто после этого я становлюсь энергичнее, сильнее. Я это заметил, когда попытался себя как-то затыкать в такие моменты, сразу отворачиваться, уходить, и это приносило мне внутренний негатив. Не тот негатив, который бы я мог выплеснуть, и я становился бы сразу сильнее.

– Вы контролируете этот процесс, понимаете границы?

– Были моменты, когда у меня уже была желтая карточка за что-то другое, но я все равно продолжал кричать, и судья говорил мне: «Еще раз так сделаешь, и я тебя удалю». Там я уже старался кричать без агрессии. Красных за разговоры не было.

– Тренеры «Монако» обращали на это внимание?

– Да, в прошлом сезоне в «Монако» я получил больше всех желтых карточек за разговоры. Меня попросили как-то это контролировать.

У нас было собрание лидеров, мы разговаривали на этот счет, там решили: «Давай, в моменте, когда ты будешь злиться, к тебе подойдет капитан, попросит успокоиться и отведет в сторону». Попробовали этот вариант, но мне от этого хуже на поле.

Опять было собрание, я признался, что мне нужно продолжать вести себя также, я от этого лучше играю. С этим согласились, но попросили чувствовать грань, – сказал хавбек «Монако» Александр Головин в эфире шоу «Это футбол, брат!»

Головин об Анри в «Монако»: «Мало требовал по тактике – мы играли как могли. Запрещал останавливать мяч под стопой, были крики – самый ужасный период за все время

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
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Это футбол, брат!
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