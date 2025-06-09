«Сосьедад» хочет продать Субименди «Арсеналу», а не «Реалу». Клуб удивлен интересом мадридцев (Мигель Дилэйни)

«Сосьедад» хочет продать Мартина Субименди «Арсеналу», а не «Реалу».

Ранее сообщалось , что трансфер 26-летнего хавбека в лондонский клуб согласован и в ближайшее время Субименди пройдет медосмотр.

Однако позднее «Реал» сделал предложение о покупке за 60 млн евро и включился в борьбу за игрока.

Как сообщает Мигель Дилэйни из The Independent, действия мадридцев удивили руководство «Сосьедада ».

Отмечается, что клуб из Сан-Себастьяна предпочел бы продать Субименди «Арсеналу » и по-прежнему рассчитывает, что так и произойдет.

В минувшем сезоне полузащитник провел за «Сосьедад» 48 матчей, забил 2 гола, сделал одну передачу и получил 11 желтых карточек.

«Реал» попытается подписать Субименди по просьбе Алонсо. Мадридцы готовы платить хавбеку «Сосьедада» 6-7 млн евро в год, «Арсенал» предлагает 10 млн (As)