Зарплата Мусиалы может вырасти до 25 млн евро в год до вычета налогов. За 4 сезона «Бавария» может потратить на Джамала 120 млн евро
Джамал Мусиала может получить существенное повышение зарплаты.
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, ожидается, что полузащитник заключит с «Баварией» контракт сроком до 2029 года.
Обсуждается повышение зарплаты до 25 млн евро в год до вычета налогов (ранее сообщалось, что ему платят менее 10 млн). Также комиссионные получит агент футболиста.
Пока непонятно, будет ли предусмотрен бонус за подписание договора, но в целом за 4 года мюнхенцы, как ожидается, потратят на Мусиалу около 120 млн евро.
В этом сезоне Джамал провел 8 матчей в Бундеслиге и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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