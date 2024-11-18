Зарплата Мусиалы может вырасти до 25 млн евро в год до вычета налогов. За 4 сезона «Бавария» может потратить на Джамала 120 млн евро

Джамал Мусиала может получить существенное повышение зарплаты.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, ожидается, что полузащитник заключит с «Баварией» контракт сроком до 2029 года.

Обсуждается повышение зарплаты до 25 млн евро в год до вычета налогов (ранее сообщалось , что ему платят менее 10 млн). Также комиссионные получит агент футболиста.

Пока непонятно, будет ли предусмотрен бонус за подписание договора, но в целом за 4 года мюнхенцы, как ожидается, потратят на Мусиалу около 120 млн евро.

В этом сезоне Джамал провел 8 матчей в Бундеслиге и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .