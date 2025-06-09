Болельщик погиб на финале Лиги наций, упав со второго яруса трибуны. Медицинская бригада не смогла его спасти

Болельщик погиб на финале Лиги наций, упав со второго яруса трибуны.

Инцидент произошел на последних минутах матча между Португалией и Испанией (2:2, 5:3 по пенальти). Фанат упал на сиденья, располагавшиеся ярусом ниже.

«На стадионе в Мюнхене дежурила медицинская бригада, но, несмотря на ее усилия, человек скончался. В это трудное время наши мысли с его близкими», – сказано в заявлении УЕФА.

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте открыл послематчевую пресс-конференцию словами поддержки семье погибшего.

«Я хочу выразить соболезнования его семье. Это заставило нас осознать, что важно в жизни», – сказал де ла Фуэнте.

Соболезнования также выражал лучший игрок финала португалец Нуну Мендеш .

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