Мостовой о недопуске России к жеребьевке ЧМ-2026: «Чему удивляться? Это было ожидаемо. Грустная ситуация, конечно»

Александр Мостовой высказался о недопуске России к отбору чемпионата мира.

Сообщалось , что сборная России не будет допущена к жеребьевке отбора ЧМ-2026 .

«А чему тут удивляться? К сожалению, это все было ожидаемо. Грустная ситуация, конечно.

Пока будем играть товарищеские игры, в любом случае сборной нужно собираться и играть», – сказал бывший футболист сборной России.