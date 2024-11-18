Мостовой о недопуске России к жеребьевке ЧМ-2026: «Чему удивляться? Это было ожидаемо. Грустная ситуация, конечно»
Александр Мостовой высказался о недопуске России к отбору чемпионата мира.
Сообщалось, что сборная России не будет допущена к жеребьевке отбора ЧМ-2026.
«А чему тут удивляться? К сожалению, это все было ожидаемо. Грустная ситуация, конечно.
Пока будем играть товарищеские игры, в любом случае сборной нужно собираться и играть», – сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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