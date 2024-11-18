Ограблен 18-летний Иленикена из «Монако»: у форварда на улице забрали обувь и iPhone и угнали Volkswagen Golf. Преступники сразу врезались в припаркованную машину и ушли пешком
Джордж Иленикена из «Монако» был ограблен на улице.
Le Parisien передает, что 18-летний футболист стал жертвой преступления в городе Корбей-Эсон. Вместе с другом он покинул вечеринку по случаю дня рождения одного из знакомых, сел за руль Volkswagen Golf – и в этот момент к автомобилю подошли как минимум четверо неизвестных в балаклавах. У некоторых из них было огнестрельное оружие.
Футболиста заставили отдать роскошные туфли, iPhone и ключи от машины. Угнав транспортное средство, преступники сразу же врезались на нем в припаркованный неподалеку автомобиль, после чего приняли решение уйти пешком.
Отмечается, что Иленикена сразу вызвал полицию, а на следующий день написал заявление в участке. Нарушители закона до сих пор не найдены.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Le Parisien
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