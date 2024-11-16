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  • Дом Жоэлинтона ограбили 2-й раз за год: «Все, кто планирует сделать это, знайте, здесь больше нет ничего ценного! Мы хотим жить в мире, чтобы наши дети росли без страха»
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Дом Жоэлинтона ограбили 2-й раз за год: «Все, кто планирует сделать это, знайте, здесь больше нет ничего ценного! Мы хотим жить в мире, чтобы наши дети росли без страха»

Дом Жоэлинтона ограбили второй раз за год.

Первое нападение было совершено в январе. Грабители проникли в дом Жоэлинтона, когда он с семьей смотрел матч с «Ман Сити» на стадионе.

«Наш дом ограбили – снова. Все, кто планирует сделать это, знайте, здесь больше не осталось ничего ценного!

Для нас главное – безопасность нашей семьи и наших детей, чтобы они могли расти без страха.

Мы мечтаем об обществе, где наши дети и дети всех людей чувствовали бы себя в безопасности. Мы просим, чтобы наш дом уважали как безопасное пространство для нашей семьи. Мы просто хотим жить в мире», – написал полузащитник «Ньюкасла» в соцсетях.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Жоэлинтона
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