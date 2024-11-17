Футболистка «Коринтианса» Рибейро сбила женщину и пыталась скрыться с места ДТП. Ее остановили свидетели, заблокировав автомобиль спортсменки в 400 метрах от места аварии

Бразильская футболистка сбила женщину и пыталась скрыться с места ДТП.

Как пишет CNN Brasil, в субботу нападающая женской команды «Коринтианса» Жаклин Рибейро попала в ДТП, в результате которого была сбита 40-летняя медсестра рядом с больницей в Сан-Паулу.

Согласно отчету полиции, автомобиль футболистки столкнулся с другой машиной, после чего наехал на женщину. Пострадавшая была госпитализирована, подробностей о состоянии ее здоровья нет.

Кадры с камер видеонаблюдения показывают, что Жаклин попыталась скрыться с места происшествия, но была остановлена свидетелями. Она остановилась примерно в 400 метрах от места аварии, «после того как местные жители блокировали ее автомобиль». Рибейро сообщила полиции, что не остановилась сразу из-за испуга. 24-летняя футболистка прошла тест на алкоголь, который показал отрицательный результат.

Во время разговора с девушкой полицейские также не заметили признаков опьянения, но отметили, что у нее был уставший взгляд и затрудненная речь. На вопрос, употребляла ли она алкоголь, она ответила отрицательно. Жаклин сказала, что является профессиональной спортсменкой футбольного клуба «Коринтианс» и что накануне вместе с партнерами по команде праздновала победу над «Палмейрасом», но не пила алкоголь.

Футболистка дала показания в отделении полиции, после чего была отпущена.