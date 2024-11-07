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Хвича, Тюрам, Консейсау, Ретеги, Адли и Нуну Тавареш претендуют на приз игроку месяца в Серии А

Серия А представила шестерых претендентов на приз игроку месяца.

На награду за выступления в октябре претендуют:

Хвича Кварацхелия, «Наполи»;

Ясин Адли, «Фиорентина»;

Франсишку Консейсау, «Ювентус»;

– Матео Ретеги, «Аталанта»;

– Нуну Тавареш, «Лацио»;

– Маркус Тюрам, «Интер».

Хвича – игрок месяца в Серии А. Вингер «Наполи» взял приз в 4-й раз – больше всех наряду с Дибалой

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Серии А
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logoМаркус Тюрам
logoЯсин Адли
logoМатео Ретеги
logoНуну Тавареш
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Хвича – игрок месяца в Серии А. Вингер «Наполи» взял приз в 4-й раз – больше всех наряду с Дибалой
1810 октября, 15:06
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