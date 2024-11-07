Хвича, Тюрам, Консейсау, Ретеги, Адли и Нуну Тавареш претендуют на приз игроку месяца в Серии А
Серия А представила шестерых претендентов на приз игроку месяца.
На награду за выступления в октябре претендуют:
– Хвича Кварацхелия, «Наполи»;
– Ясин Адли, «Фиорентина»;
– Франсишку Консейсау, «Ювентус»;
– Матео Ретеги, «Аталанта»;
– Нуну Тавареш, «Лацио»;
– Маркус Тюрам, «Интер».
Хвича – игрок месяца в Серии А. Вингер «Наполи» взял приз в 4-й раз – больше всех наряду с Дибалой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Серии А
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости