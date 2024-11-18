Черчесов может возглавить «Ахмат», если уйдет из сборной Казахстана до зимы. Тренер отказал грозненцам летом (Иван Карпов)

Станислав Черчесов может сменить Сергея Ташуева в «Ахмате».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, грозненцы рассмотрят возможность назначения Черчесова главным тренером, если он покинет сборную Казахстана до зимней паузы.

Отмечается, что летом Черчесов отклонил предложение «Ахмата » ради работы в сборной Казахстана.

Сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла 5 из 6 матчей и один раз сыграла вничью. Общий счет – 0:15.