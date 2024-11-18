Черчесов может возглавить «Ахмат», если уйдет из сборной Казахстана до зимы. Тренер отказал грозненцам летом (Иван Карпов)
Станислав Черчесов может сменить Сергея Ташуева в «Ахмате».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, грозненцы рассмотрят возможность назначения Черчесова главным тренером, если он покинет сборную Казахстана до зимней паузы.
Отмечается, что летом Черчесов отклонил предложение «Ахмата» ради работы в сборной Казахстана.
Сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла 5 из 6 матчей и один раз сыграла вничью. Общий счет – 0:15.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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